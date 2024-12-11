Украина готовится начать собственное производство дальнобойных ракет

В Киеве намерены и дальше противостоять Москве

Украинские власти опасаются, что после прихода Дональда Трампа к власти у них больше не будет возможности наносить дальнобойные удары по российской территории, чтобы ответить на запуск "Орешника". Именно поэтому они намерены как можно скорее нарастить производство собственных ракет, которые смогут заменить американский ATACMS.

Сейчас украинская военная промышленность сосредоточена на производстве дальнобойных беспилотников, способных наносить удары по целям внутри России. Их можно производить легко и быстро, однако это не позволяет решать все проблемы Украины – в идеале в ВСУ хотят иметь два "кулака", которыми можно ударить.

"Один кулак будет полностью разработанным потенциалом для доставки ударных пакетов с помощью беспилотников, а второй потенциал будет крылатыми и баллистическими ракетами малой дальности или даже средней дальности", – заявляют эксперты.

В августе Зеленский заявил, что страна испытала свою первую баллистическую ракету. В прошлом месяце он сказал, что Украина произвела 100 ракет в этом году, но не уточнил, какого типа.

Ожидается, что в ближайшее время Киев также серьезно расширит свою оборонную промышленность, поскольку власти уверены, что это станет главным залогом долгосрочной безопасности страны.

Ранее стало известно о нападении ВСУ на Таганрог. До конца не было известно, каким типом вооружения был нанесен удар. В Минобороны РФ позже подтвердили сведения, что украинцы запустили шесть ATACMS по военному аэродрому.