Байден сделал дерзкое заявление об ослаблении России

Байден сделал дерзкое заявление о России перед уходом
Джо Байден. Фото: The White House / wikimedia.org
Американский лидер уверен, что приложил немало усилий к происходящему на Ближнем Востоке

Во время своего выступления на пресс-конференции в Белом доме пока еще действующий президент США Джо Байден сделал дерзкое заявление о России, когда давал комментарий по ситуации в Сирии. Отрывок его речи был опубликован в Сети.

Лидер утверждает, что режим Башара Асада долгие годы поддерживался Ираном, "Хезболлой" и Россией, но хватило буквально недели, чтобы все окончательно рухнуло. Все это он связал с усилиями США в период его правления, что в результате ослабило сторонников беглого президента в мире.

"Все трое сегодня гораздо слабее, чем были, когда я вступил в должность. В частности, нам удалось значительно ослабить Россию. В результате никто из союзников не смог защитить режим", – сделал Байден дерзкое заявление.

Иран, по его словам, был ослаблен продолжительным конфликтом с Израилем. "Хезболла" потеряла значительную долю своей мощи в результате прекращения огня в Ливане, а РФ якобы "понесла значительные потери на Украине".

Байден утверждает, что дальше Вашингтон будет поддерживать соседствующие с Сирией страны и пытаться обеспечить стабильность в регионе, а также продолжать борьбу с запрещенными террористическими группировками.

Как известно, сейчас Башар Асад находится в Москве, где ему предоставили политическое убежище. До этого в течение нескольких лет его родственники скупали элитную недвижимость в столице, потратив на нее огромную сумму.

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