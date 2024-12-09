Семья Асада скупила в России недвижимости на 40 млн долларов

Стало известно, где может поселиться беглый президент

Сирийский лидер Башар Асад во время своего правления активно скупал российскую недвижимость. В частности журналисты нашли у него порядка 20 апартаментов в Москва-Сити, стоимость которых на 2019 год составляла 40 млн долларов, или почти 3 млрд рублей.

Президент, по данным FT, активно задействовал своиз родственников для различных коррупционных схем по отмыву денег в обход западных санкций. Для этого была разработана сложная схема, состаявшая из кредитных соглашений и подставных компаний.

Сейчас, по мнению журналистов, Башар Асад и члены его семьи могут укрываться в богатых квартирах в центре Москвы.

"Из 20 квартир 13 были куплены напрямую или компаниями, контролируемыми 48-летним Хафезом Маклюфом, бывшим главой ключевой службы безопасности и центральным игроком в подавлении мирных протестующих в 2011 году, в то время как две были куплены женой и невесткой старшего брата Хафеза Рами Маклюф, долгое время считавшегося самым влиятельным бизнесменом Сирии. Еще три объекта недвижимости в московских небоскребах были куплены напрямую тремя другими братьями и сестрами Маклюфов", – указано в расследовании.

Рами Махлюф – двоюродный брат президента Сирии. Утверждается, что по меньшей мере четыре квартиры родственники Асада использовали для проживания.