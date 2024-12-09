Произошедшее грозит Москве репутационными потерями

Свержение Башара Асада и приход к власти оппозиции не сулит России ничего хорошего. В этом уверена журналистка Маргарита Симоньян, которая предупредила о проблемах, возможных в будущем из-за ситуации в Сирии.

Главред RT отметила – ей очень жаль пролитой в стране крови, как русской, так и сирийской. По ее словам, для России это тоже было серьезной потерей, в том числе и репутационной.

"Другое дело, что мы выиграли и выиграем много, но на какое-то время осадок остается", – уверена она.

Симоньян указала, что все проблемы, с которыми столкнулся регион, были спровоцированы США, поскольку они "ростят отцеубийц". И сейчас они радуются пропаже Башара Асада, распуская слухи о его гибели и побеге. При этом он отметила, что все диктаторские режимы заканчиваются подобным образом, а у России есть масса других дел в остальных точках мира.

Ранее стало известно, что сирийский президент Башар Асад после переговоров с оппозицией принял решение передать власть мирным путем и покинул страну. Сейчас он находится в России, которая предоставила ему политическое убежище.

По данным СМИ, до этого Украина и США начали обучать террористов в Сирии искусству ведения войны, чтобы выдворить российских военных из региона.