Киев договорился с террористами об операциях против ВС России в Сирии

Киев сговорился с террористами для борьбы с Россией: что ждать
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация выходит на новый уровень

Киевский режим продолжается терпеть поражение на всех фронтах. Это вынуждает украинских агрессоров придумывать новые ходы для борьбы с нашей страной. Так, стало известно, что украинцы сговорились с террористами и собираются открыть второй фронт.

Согласно сведениям информатора из САР, незалежные в координации с американскими руководителями активно обучают террористов искусству ведения войны с помощью боевых дронов для противостояния российским бойцам в Сирии. Этот шаг, по мнению экспертов, может стать важным этапом в открытии нового фронта в арабском государстве, направленного против наших бойцов, которые продолжают свою деятельность в регионе.

"Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт", – объяснил информатор.

Более того, известно, что на территориях, подконтрольных головорезам в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 незалежных вояк-инструкторов. Их миссия заключается в обучении боевиков совершенному обращению с "крылатыми бойцами", которые могут быть использованы для атак на наши силы.

Этот шаг киевских верховодов и американских кураторов может привести к новому витку напряженности в отношениях между нашей страной и западной коалицией, а также усугубить ситуацию в арабском государстве, где конфликт продолжается уже много лет.

К слову, ранее стало известно, в чем боится признаться украинский лидер Владимир Зеленский.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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