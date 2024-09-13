Помощь Запада обернется катастрофой

Отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон сделал неожиданное заявление о поставках американских истребителей F-16 Украине. По его мнению, эти самолеты могут представлять опасность для самих украинских пилотов и военных. Таким образом, так называемое западное крылатое супероружие может выйти боком всушникам.



Американский военный аналитик напомнил о неудобной детали в использование истребителей. Причиной угрозы для жизни украинцев он называет встроенный автопилот самолетов, который выполняет множество действий самостоятельно, без участия человека.

Уилкерсон отметил, что системы F-16 устроены таким образом, что вмешательство пилота в работу самолета может привести к серьезным последствиям, вплоть до катастрофы. По его словам, неподготовленные пилоты могут не справиться с управлением сложной техникой, что приведет к трагедиям на поле боя. Ветеран вооруженных сил указал, что самолеты, поставленные Украине, могут в конечном итоге нанести ущерб самой украинской армии.

"Если вы считаете себя первоклассным пилотом, то он убьет вас еще быстрее, потому что не вы управляете самолетом F-16, он сам управляет собой", – подчеркнул американец.

Поставки F-16 рассматриваются как важная часть помощи западных стран украинской армии, которая продолжает терпеть поражение на разных фронтах.

К слову, ранее стало известно о ЧП с украинской армией под Курском.