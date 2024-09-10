Силы ПВО отразили масштабную атаку летевших на Москву украинских беспилотников

В общей сложности на подлете к столице ликвидировано около 20 БПЛА

Минувшей ночью Киев предпринял массированную атаку на Москву. Силами ПВО Минобороны РФ в столичном регионе было ликвидировано около 20 украинских беспилотников. Специалисты экстренных служб работают в местах падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первым нападению БПЛА подвергся городской округ Люберцы. По предварительным данным, здесь обошлось без пострадавших и разрушений.

Затем несколько беспилотников, летевших по направлению к столице, сбили в Раменском, Подольске, Домодедове и Троицком административном округе. В ТАО обломки упали на территории частного дома. По информации на текущий момент, никто из людей там не пострадал.

Ближе к 4 утра в Раменском городском округе были обнаружены и ликвидированы еще два БПЛА, затем еще несколько.

"При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы",

написал Собянин в своем телеграм-канале в 5:03 мск.

Кроме того, нападение БПЛА ВСУ в ночь на понедельник, 10 сентября, было отражено в Коломне и над аэропортом Жуковский.

В общей сложности, по информации Минобороны РФ, этой ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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