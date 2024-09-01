ПВО отразило более 10 атак вражеских БПЛА на Москву - Собянин

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
ПВО Минобороны продолжает отражать атаки летевших на Москву беспилотников. Всего за прошедшую ночь уничтожено более 10 БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.
Один БПЛА уничтожен в городском округе Подольск, еще один – в городском округе Ступино. Также ПВО Минобороны ликвидировало беспилотники в Ленинском, Одинцовском и Раменском городских округах.
Сбит беспилотник в районе МНПЗ. В результате падения БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение завода. В данный момент происходит тушение локального возгорания. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнул мэр.
Солдаты удачи зря сунулись на российские земли
Официальную причину случившегося не сообщили до сих пор