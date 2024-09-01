ПВО отразило более 10 атак вражеских БПЛА на Москву - Собянин

Беспилотники уничтожены на подлете к столице

ПВО Минобороны продолжает отражать атаки летевших на Москву беспилотников. Всего за прошедшую ночь уничтожено более 10 БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

Один БПЛА уничтожен в городском округе Подольск, еще один – в городском округе Ступино. Также ПВО Минобороны ликвидировало беспилотники в Ленинском, Одинцовском и Раменском городских округах.

Сбит беспилотник в районе МНПЗ. В результате падения БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение завода. В данный момент происходит тушение локального возгорания. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнул мэр. 

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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