Силами ПВО уничтожены десять летевших к Москве БПЛА - Собянин

Эта атака стала одной из самых масштабных

Сбито еще несколько беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки", – говорится в сообщении. 

Всего же силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 беспилотников. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время. 

"Продолжаем контролировать ситуацию", – резюмировал Собянин.

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

"Важный вопрос": в США выступили с неожиданным заявлением о Курской области

План Киева провалился

"Обвал фронта": ЧП на Украине вызвало истерику в Чехии

Российская армия активно продвигается вперед

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей