Силами ПВО уничтожены десять летевших к Москве БПЛА - Собянин

Эта атака стала одной из самых масштабных

Сбито еще несколько беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



"Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки", – говорится в сообщении.

Всего же силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 беспилотников. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время.

"Продолжаем контролировать ситуацию", – резюмировал Собянин.