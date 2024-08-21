Силами ПВО уничтожены десять летевших к Москве БПЛА - Собянин

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Сбито еще несколько беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки", – говорится в сообщении.
Всего же силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 беспилотников. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время.
"Продолжаем контролировать ситуацию", – резюмировал Собянин.
План Киева провалился