Вашингтон практически в открытую воюет с нашей страной

Вашингтонская администрация предпринимает попытки заставить киевский режим применять мощные оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам, обладающим высокой стратегической ценностью для нашей страны. Американцы определились с целями ракетных ударов по России и теперь руками украинцев собираются реализовать свои агрессивные планы нападения на Российскую Федерацию.



Такой любопытной информацией поделился американский чиновник, знакомый с ситуацией. По мнению Вашингтона, дальнобойные снаряды должны применяться с максимальной эффективностью, а не по случайным целям на российских землях, которые не имеют большой стратегической важности.

Белый дом считает, что приоритетными целями для использования ATACMS должны стать Крым и находящиеся рядом с полуостровом российские военные корабли. Эти объекты, по мнению американской администрации, играют важнейшую роль в российской военной инфраструктуре и могут существенно повлиять на ход военных действий. Удары по таким целям могут нанести России серьезный ущерб и ослабить ее позиции в Черном море.

При этом в США подчеркивают, что использование этих ракет должно быть тщательно продумано и направлено на достижение максимального эффекта. Вашингтон стремится избежать ситуации, при которой столь высокотехнологичное вооружение будет использоваться на второстепенные или малозначимые цели.

К слову, ранее украинцам раскрыли неудобную деталь о новом супероружии.