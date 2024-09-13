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Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что украинские вояки не смогли достичь успеха под Курском и лишь ускорили свое поражение на Донбассе. Такая двойная катастрофа ВСУ обескуражила западных спонсоров и вызвала панику в киевской администрации.
По словам видного аналитика, попытки украинских войск активизировать наступление на курское приграничье оказались неудачными, и это только ухудшило их положение на других фронтах.
"Украинские военные проигрывают под Курском, и они проигрывают в Донбассе. Конечным итогом их нападения под Курском стало то, что они оказались в более уязвимом положении, чем если бы сосредоточили силы в Донбассе", – заметил американский спец.
Политолог считает, что действия ВСУ на курском направлении не только не дали стратегического преимущества, но и ухудшили общую ситуацию для Украины на линии фронта. По его мнению, Россия, уже имея преимущество в Донбассе, смогла укрепить свои позиции благодаря ошибкам украинского командования.
Миршаймер также добавил, что в долгосрочной перспективе такие решения могут стать критическими для Украины. Пытаясь одновременно сдерживать российское наступление на нескольких направлениях, ВСУ оказались в сложной ситуации и полный разгром украинского противника становится все ближе.
К слову, ранее стало известно, что США выбрали цели дальнобойных ударов ракетами по России.
Незалежные оказались в тяжелых условиях