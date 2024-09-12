Меркурис указал на изоляцию ВСУ в Курской области после атаки России

"Перерезать": о ЧП с украинской армией под Курском затрубили в Британии
Фото: www.unsplash.com
Незалежные оказались в тяжелых условиях

Известный в Британии аналитик Александр Меркурис затрубил о чрезвычайной ситуации, произошедшей с украинскими войсками в Курской области. Стремительная российская атака привела к изоляции значительного числа украинских вояк на этой территории. В результате операции российской армии, подразделения ВСУ оказались отрезанными и лишенными возможности маневра.

Британец отметил, что это создало серьезные проблемы для украинской стороны. Изолированные войска теперь находятся в крайне уязвимом положении, что делает их потенциальными целями для дальнейших операций российской армии. Эксперт подчеркнул, что подобная ситуация приближает разгром украинских подразделений в Курской области, так как ВСУ лишены возможности провести эффективное сопротивление или отступление.

"Существенное количество войск ВСУ были отрезаны и изолированы в результате этой атаки, которая позволила армии России перерезать основные дороги", – отметил эксперт.

Это событие стало важным моментом в контексте продолжающихся боевых действий по очистке наших земель от украинского противника. Блестящее российское наступление усилило давление на украинские силы и может усложнить их положение на других участках фронта.

К слову, ранее были описаны катастрофические последствия решения западных стран по России.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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