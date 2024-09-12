Боуз заявил о риске конца света из-за разрешения Киеву бить вглубь РФ

"Исчезнут в огне": на Западе описали чудовищные последствия решения по России
Картинка: сгенерировано ИИ
Мир оказался на пороге настоящего кошмара

Ирландский журналист Чей Боуз заявил о возможных катастрофических последствиях для всего человечества в связи с вероятным решением вашингтонской и лондонской администраций разрешить киевскому режиму наносить удары по территории Российской Федерации.

По его словам, этот шаг может привести к глобальной катастрофе, поскольку существует риск эскалации конфликта до ядерного уровня. Европейский спец подчеркнул, что такие действия могут разрушить миропорядок и угрожают безопасности всего человечества.

"Они намерены "разрешить" эскалацию, по итогам которой Европа и, впоследствии, вся остальная планета исчезнут в огне", – предостерег аналитик.

Журналист отметил, что западные государства, несмотря на все риски, готовы пойти на этот шаг, поскольку не могут признать поражение в прокси-конфликте, который они ведут руками киевских марионеток против нашей сраны. Такая позиция Запада продиктована политическими соображениями и стремлением избежать репутационных потерь на международной арене, они готовы на все в стремлении сохранить собственную гегемонию.

Многие эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может привести к непредсказуемым итогам, включая глобальный кризис, затрагивающий не только стороны конфликта, но и весь мир.

К слову, ранее в США сделали жуткое заявление о судьбе бойцов украинской армии.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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