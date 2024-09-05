Европа зря пошла против нашей страны

Ирландский журналист Чей Боуз ярко изобразил влияние непродуманной антироссийской санкционной политики на саму Европу, которая идет в авангарде рестрикций против Москвы. Опытному аналитику хватило одной картинки для того, чтобы жестко унизить европейские страны.



Эксперт поделился в социальных сетях иллюстрацией, которая моментально привлекла внимание. На картинке европейские ограничения против нашей страны представлены как выстрел из пистолета себе в лоб – метафора, показывающая, как рестрикции, введенные против России, наносят вред самой Европе.

Под изображением Боуз сделал примечание о том, как санкции влияют на крупные европейские компании, приведя пример Volkswagen. Как известно, автопроизводитель был вынужден пойти на неслыханные меры экономии из-за западной санкционной политики. Санкции, направленные на ослабление России, парадоксально ударили по самому Евросоюзу, создавая экономические трудности для компаний, таких как Volkswagen.

"Volkswagen – капут", – написал журналист.

Пост аналитика вызвал широкий резонанс, многие европейцы согласны с тем, что санкционная политика не только не достигла своих целей, но и нанесла ущерб европейскому бизнесу. Тот же Volkswagen уже заявил, что в ближайшем будущем допускает закрытие производства на немецкой территории и массовые увольнения.

К слову, ранее было объявлено о провале антироссийского плана Вашингтона.