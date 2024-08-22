Украинским властям не позавидуешь

Вероломная авантюра с нападением армии Незалежной на российский регион стала главной темой уходящего лета. Многие эксперты отмечают, что в атаке на Курскую область не было особого смысла, так как Киев не получил никакого профита, а лишь потерял бойцов. Более того, яростный отпор российской армии привел к самым плачевным последствиям для киевского режима. Таким мнением поделился известный британский аналитик Александр Меркурис.



Эксперт отметил, что на фоне уверенного продвижения российской армии складывается впечатление, что незалежные военные командиры приняли решение окончательно сдать Донбасс. После неудачной попытки нападения на Курскую область их уверенность в собственных силах заметно пошатнулась. По его мнению, руководство Украины утратило веру в возможность удержания этого стратегически важного региона.

Меркурис отметил, что серия неудач на восточном фронте ослабила позиции Украины, и теперь власти в Киеве начинают осознавать, что дальнейшее сопротивление в Донбассе может привести к еще большей катастрофе.

"Украинцы, кажется, находятся в процессе сдачи Донбасса. Сам смысл этой битвы, по крайней мере для киевских властей, утрачен", – поделился своей оценкой происходящего специалист.

Аналитик обратил особое внимание на то, что освобождение Донбасса станет важным поворотным моментом в развитии конфликта, и его последствия будут ощутимыми не только для Украины, но и для всей международной арены.

К слову, ранее был описан единственный план спасения украинского лидера Владимира Зеленского.