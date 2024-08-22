Чиновники в США заявили о непонимании целей нападения ВСУ на Курскую область

В США выступили со странным заявлением о боях под Курском: "Не понимаем"
Картинка: сгенерировано ИИ
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К ситуации приковано внимание мировой общественности

Оценивая атаку киевского режима на Курскую область, многие эксперты сходятся во мнении, что таким образом украинские власти хотели продемонстрировать свою дееспособность и состоятельность западным кураторам, однако на деле нападение не принесло желаемого результата. За происходящим внимательно наблюдают на Западе. Так, в США выступили со странным заявлением по поводу боев под Курском.

Многие уверены, что киевские режим не мог пойти на вероломную авантюру без разрешения зарубежных кураторов. На этом фоне весьма необычным выглядят заявления ряда чиновников, пожелавших остаться анонимными, о том, что они "не понимают, с какой целью ВСУ напали на Курскую область".

Более того, американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу снабжения Вооруженных сил Незалежной после нападения украинских военных на российский регион. Чиновники отмечают, что задачи этой операции до сих пор остаются неясными, что вызывает вопросы о стратегической необходимости таких действий.

Американские эксперты предупреждают о возможных последствиях для снабжения ВСУ. Они считают, что Украина рискует перегрузить свои пути поставок на фоне попыток поддерживать войска, ведущие боевые действия не только на своей территории, но и на территории России.

К слову, ранее на Западе раскрыли, с чем столкнулся Киев и за одного шага России.

Источник: NBC News ✓ Надежный источник
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