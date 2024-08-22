Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в спецоперации

"Россия обречена": командир чеченского спецназа сделал громкое заявление об СВО
Картинка: сгенерировано ИИ
Бои с украинским противником продолжаются на российской территории

Киевский режим пошел на отчаянный шаг и напал на Курскую область, таким образом развернув боевые действия непосредственно на российских землях. Вооруженные силы Незалежной все еще надеются на успех, однако их провалы на фронте говорят об обратном. С громким заявлением по поводу спецоперации выступил руководитель чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Генерал подчеркнул, что наша страна обречена одержать победу в этом противостоянии.

Своим мнением военный поделился в социальных сетях, он выразил уверенность в силе и духе российских Вооруженных сил. Наши войска демонстрируют высокий уровень профессионализма и сплоченности, бойцы продолжают выполнять важные задачи, сражаясь за интересы страны и ее граждан.

"Опять же повторяюсь. Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу", – заявил чеченский генерал.

Известный военный деятель обратил особое внимание на то, что у российской армии просто нет выбора: мы обязательно должны победить и довести до конца спецоперацию по демилитаризации киевского режима. Российские военные делают все для достижения этой задачи.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки выступили со странным заявлением о боях под Курском.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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