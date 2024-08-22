Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Киевский режим пошел на отчаянный шаг и напал на Курскую область, таким образом развернув боевые действия непосредственно на российских землях. Вооруженные силы Незалежной все еще надеются на успех, однако их провалы на фронте говорят об обратном. С громким заявлением по поводу спецоперации выступил руководитель чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Генерал подчеркнул, что наша страна обречена одержать победу в этом противостоянии.
Своим мнением военный поделился в социальных сетях, он выразил уверенность в силе и духе российских Вооруженных сил. Наши войска демонстрируют высокий уровень профессионализма и сплоченности, бойцы продолжают выполнять важные задачи, сражаясь за интересы страны и ее граждан.
"Опять же повторяюсь. Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу", – заявил чеченский генерал.
Известный военный деятель обратил особое внимание на то, что у российской армии просто нет выбора: мы обязательно должны победить и довести до конца спецоперацию по демилитаризации киевского режима. Российские военные делают все для достижения этой задачи.
К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки выступили со странным заявлением о боях под Курском.
Тучи над президентом сгущаются
До сих пор Киев не получил то, на что надеется с июля