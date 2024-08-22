Вояки не знают, как справиться с проблемой

Российская армия прикладывает большие усилия для того, чтобы эффективно бороться с украинским противником. В распоряжении наших военных есть супероружие, которое наводит кошмар на киевских военных руководителей. Решение применять мощные бомбы на фронте привело в ужас украинского командира и заставило его расписаться в собственном бессилии. Так, командир армии Незалежной с позывным Абдула признал, что российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) представляют собой серьезную угрозу для украинских войск. Он особо подчеркнул, что эта проблема пока остается нерешенной и вызывает тихий ужас среди военных.



"250-500 килограммов боевой составляющей прилетает по позициям, это просто ужас. Прилетает, к сожалению, весьма точно," – рассказал о кошмаре ВСУ Абдула, подчеркивая эффективность российской авиации в нанесении ударов по украинским позициям.

По словам командира, точность и мощь КАБ создают сложные условия для обороны. Удары таких бомб способны нанести тотальный ущерб позициям украинских войск. Вояка посетовал, что украинская сторона пока не нашла эффективного решения для противодействия этим авиационным ударам.

Мощные отечественные корректируемые авиационные бомбы с их высокой точностью и разрушительной силой стали важным фактором, влияющим на ход боевых действий, и продолжают вселять ужас в противника.

К слову, ранее командир чеченского спецназа сделал громкое заявление о специальной операции.