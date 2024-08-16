На Украине протестующие против мобилизации жгут военные машины - Al Mayadeen

На Украине начался масштабный бунт
Картинка: сгенерировано ИИ
Люди больше не могут терпеть

Киевский режим продолжает плясать под дудку западных кураторов, абсолютно не заботясь о населении: украинских военных без разбора бросают в "мясные штурмы", они тысячами погибают на фронте, а поредевший строй Вооруженных сил Незалежной пытаются закрыть последними оставшимися на Украине мужчинами. Люди больше не могут это терпеть, страну захватил масштабный бунт.

В информационном пространстве появились сведения о том, что украинцы начали поджигать военные автомобили. Таким образом люди выражают протест против повальной мобилизации.

По имеющимся данным, чаще всего поджигателями оказываются подростки и молодые парни, боящиеся, что вскоре и их заберут на фронт. Отмечается, что некоторые военные командиры предлагают расстреливать бунтующих.

"Украинская полиция ежедневно сообщает о поджогах автомобилей солдат ВСУ. Военнослужащие в тылу боятся оставлять свои машины на ночь на улицах", – сообщается в статье, посвященной бунту на Украине.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки сделали прогноз о том, как закончится специальная операция по демилитаризации киевского режима после атаки украинской армии на Курскую область.

Источник: Al Mayadeen ✓ Надежный источник
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