Нападение на российский регион обсуждают в разных странах

Несмотря на череду провалов украинской армии на фронте и плачевное положение Вооруженных сил Незалежной в целом, киевский режим готов на все, лишь бы выслужиться перед западными кураторами. Отчаянные поступки совершает военное руководство Украины. Так, в Британии раскрыли мотив начальника ВСУ Александра Сырского в нападении на Курскую область.



Журналисты авторитетного западного здания Economist утверждают, что карьера генерала висела на волоске. Сообщается, что незадолго до удара по российскому региону военный оказался на грани увольнения. Успехи армии под руководством Сырского оставляли желать лучшего, поэтому от него решили избавиться.

"План вторжения на российские земли возник не от легкой жизни (…) Ходили слухи, что генерал Сырский оказался на грани увольнения", – утверждают британские журналисты.

В статье отмечается, что военному не легко приходится на высоком посту, так как он вынужден разбираться с наследием Валерия Залужного и именно на его плечи упала ответственность за все провалы украинской армии.

Отдельно сообщается, что простые военные не были в курсе готовящейся провокации. Более того, для солдат решение киевских командиров напасть на Россию стало шоком: "Они не поверили", – пишут в статье.

К слову, ранее на Западе рассказали, что Киев рассматривал несколько сценариев нападения на Россию.