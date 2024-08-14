Полковник Литовкин назвал цели ударов ВС РФ для ответа за Курскую область

Бить по офису президента в Москве не планируют

Нападение ВСУ на Курскую область без ответа не оставят. И западные, и российские эксперты сходятся в одном: оно будет масштабным и разрушительным. Над Киевом могут появиться сотни ракет, которые продемонстрируют всему миру последствия атаки на Россию. Полковник в запасе Виктор Литовкин рассказал, какие цели перспективно могут попасть в объектив ВС РФ.

Эксперт считает, что в первую очередь следует нанести удар по центральному вокзалу Киева, куда приезжают европейские и американские лидеры и дипломаты. Вторая цель – министерство обороны и разведки Украины.

С военной точки зрения лучше всего бить по военным складам и эшелонам западной техники, считает Литовкин. А вот все сообщения, что Россия может разбомбить офис президента в ответ за Курск, он называет банальной истерией, которая хорошо смотрится в СМИ, но не в зоне боевых действий.

Эксперт напомнил, что именно Владимир Путин принимает решение о нанесении ударов, а Генштаб обозначает цели.

"Они выбирают те объекты, которые считают наиболее ценными, потому что расходовать дорогостоящие ракеты по какому-нибудь там офису президента – несуразно", – подчеркнул полковник.

Удар по Зеленскому на Западе восприняли бы как отличный медийный повод и это пошло бы им на пользу. А для России важнее заняться разрушением оборонного сектора Украины, пожытожил он.

Ранее появились сообщения, что российские войска ликвидировали высокопоставленных членов Генштаба Украины в ответ на нападение на Курскую область.