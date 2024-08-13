MK: Россия нанесла удары "Искандерами" по Киеву в ответ на атаку Курской области

Члены Генштаба ВСУ ликвидированы: Россия ответила на атаку Курской области
Фото: Mil.ru / wikimedia.org
В бункере находили и координаторы из страны НАТО

Российские СМИ сообщают, что ВС РФ нанесли сокрушительные удары по Киеву в ответ на действия ВСУ в Курской области. По меньшей мере, по городу ударило шесть "Искандеров", сумевших поразить указанные цели. Официального подтверждения информации со стороны Минобороны России пока не поступало.

Журналисты "Московского комсомольца", ссылаясь на данные источников, заявили, что действия российских военных привели к ликвидации высокопоставленных членов Генштаба ВСУ, где они проводили совещание с советниками из НАТО.

"У генералов не было шанса на спасение: системы ПВО не успели отреагировать на приближение наших ракет", – указано в статье.

Удар двух ракет пришелся по бункеру, расположенному на восточной окраине Киева. Утверждается, что взрыв был слышен во всех районах украинской столицы.

Согласно официальным заявлениям украинских властей, минувшей ночью ВСУ сбили 30 из 38 ударных беспилотников в различных областях страны. Также они сообщили о двух выпущенных Россией баллистических ракетах, сбить которые не удалось. Куда именно пришелся удар, украинцы не раскрыли.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось захватить украинский БТР в Курской области.

Источник: Московский комсомолец
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