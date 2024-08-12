Незалежные активизировались в разных направлениях

К концу лета украинские вояки начали активно проявлять агрессию и обострять ситуацию. Незалежные боевики напали на российские регионы, а также осуществили весьма опасный маневр – атаковали Запорожскую АЭС. Своим мнением по поводу происходящего поделился известный британский эксперт.



Бывший работник британской разведки MI6 Аластер Курк уверен, что удар по атомной электростанции свидетельствует о панических настроениях, захвативших украинского лидера Владимира Зеленского. Британец подчеркнул, что таким опасным образом глава Незалежной пытается втянуть Североатлантический альянс в непосредственное участие в конфликте. Более того, лидер киевского режима рассчитывает, что вскоре получит еще больше вооружений для того, чтобы продолжить атаки на российские позиции и мирные города.

"Очевидно, что сейчас Зеленский в панике, пытаясь атаковать ЗАЭС при помощи дронов и заявляя: "Посмотрите на меня! Быстрее! Придите и помогите мне", – объяснил поведение украинского политика британский эксперт.

Курк пояснил, что нападение на станцию – попытка устроить настоящий кризис вокруг ЗАЭС, это должно привлечь внимание западных спонсоров и подтолкнуть их к более решительным действиям.

К слову, ранее стало известно о тысячах россиян, попавших в лапы украинских головорезов под Курском.