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Вашинтон до сих пор отказывается комментировать действия ВСУ в Курской области, заявляя, что именно Киев должен сообщать подробности. При этом американцы утверждают, что у Украины есть суверенное право атаковать российские регионы.
Тем не менее, США все же решили по-своему помочь украинцам в захвате Курской области. На фоне продолжающихся боев Пентагон объявил о решении выделить Киеву новый пакет военной помощи – а если точнее, снарядов, которые можно использовать для продвижения и удержания позиций в регионе.
В перечне указаны зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 и 155 миллиметров, а также ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия.
Дополнительно Украине выдадут оборудование и снаряды для подрывов. Всего стоимость пакета военной помощи составляет 125 млн долларов.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что НАТО курируют действия ВСУ в Курской области. На месте российские войска замечают много иностранных военных по различным направлениям. По его словам, сейчас противника в регионе уничтожают с высоким темпом, до этого на СВО подобного не наблюдалось.
До этого появлялись сообщения, что Суджа перешла под контроль ВСУ, однако глава города эти сведения опроверг.
Не все страны готовы идти на поводу у коалиции