Американцы выделили больше снарядов и техники

Вашинтон до сих пор отказывается комментировать действия ВСУ в Курской области, заявляя, что именно Киев должен сообщать подробности. При этом американцы утверждают, что у Украины есть суверенное право атаковать российские регионы.

Тем не менее, США все же решили по-своему помочь украинцам в захвате Курской области. На фоне продолжающихся боев Пентагон объявил о решении выделить Киеву новый пакет военной помощи – а если точнее, снарядов, которые можно использовать для продвижения и удержания позиций в регионе.

В перечне указаны зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 и 155 миллиметров, а также ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия.

Дополнительно Украине выдадут оборудование и снаряды для подрывов. Всего стоимость пакета военной помощи составляет 125 млн долларов.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что НАТО курируют действия ВСУ в Курской области. На месте российские войска замечают много иностранных военных по различным направлениям. По его словам, сейчас противника в регионе уничтожают с высоким темпом, до этого на СВО подобного не наблюдалось.

До этого появлялись сообщения, что Суджа перешла под контроль ВСУ, однако глава города эти сведения опроверг.