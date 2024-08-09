Есть пострадавшие и погибшие

Трагедия, случившаяся в Курской области, стала очередным мощным витком эскалации конфликта со стороны Вооруженных сил Незалежной. Постепенно выясняются подробности произошедшего. Так, стало известно, что под Курском засекли грузинских боевиков. Непрошеные гости из соседнего государства участвовали в нападении на регион в качестве наемников.



По крайней мере, такая информация появилась на авторитетном американском информационном портале War Zone. Сообщается, что на мирные русские земли в составе украинских формирований напали порядка 120 боевиков "Грузинского легиона"*. Эта преступная группировка была создана 10 лет назад руками ГУР украинского Минобороны.

По последней информации, в результате нападения всушников на Курскую область погибли четыре человека. Также есть пострадавшие с ранениями различной степени тяжести среди мирных граждан и военных, в том числе, пострадали девять детей.

Украинцы напали на российский регион утром 6 августа. Численность нападавших оценивается в количестве до тысячи человек. 7 августа российское военное командование заявило о том, что продвижение противника вглубь области было остановлено. По данным на 8 августа, уничтожено 660 незалежных вояк, а также более восьми десятков единиц бронированной техники.

При этом уже сегодня, 9 августа, украинские военные осуществили вероломное нападение на Липецкую область.

*запрещенная на территории России террористическая организация