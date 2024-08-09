Некоторым борьба во славу киевского режима обходится особенно дорого

Российские военные продолжают громить противника на полях проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. В зарубежной прессе появилась любопытная информация о том, кого массово теряют Вооруженные силы Незалежной на линии боевого соприкосновения.



Важными данными поделился известный зарубежный аналитик Драго Боснич. Он подчеркнул, что сейчас ряды украинских головорезов столкнулись с повальным уничтожением французских боевиков. Французы прибыли воевать на стороне киевского режима в качестве наемников. По информации журналиста, они гибнут сотнями.

"Действия армии России особенно задели французских военных, которые продолжают гибнуть сотнями", – обратил особое внимание зарубежный аналитик.

Боснич добавил, что командиры французских боевиков все также заставляют их зазря гибнуть во славу киевского режима и отправляют на Украину. При этом очевидно, что конфликт изначально был развязан западными кураторами украинских властей.

К слову, ранее стало известно о нападении грузинских наемников на Курскую область.