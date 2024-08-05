Боевикам постепенно развязывают руки

Киевские власти давно выпрашивают у западных кураторов разрешение на использование мощных американских ракет для нанесения ударов вглубь нашей страны. Руководители Украины считают, что только это может помочь им изменить ход проведения российской спецоперации. Выяснилось, что Запад разрешил украинцам бить по многострадальному российскому городу Белгороду.



Такой информацией с западной прессой поделился представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев. Он сообщил, что киевским верховодам удалось добиться разрешения использовать американские ракеты для атаки по приграничному Белгороду. Впрочем, как утверждает украинец, еще глубже по территории России Вооруженным силам Незалежной пока бить нельзя.

Очевидно, что таким образом западные кураторы начали постепенно развязывать руки украинским боевикам. Теперь удары по приграничному российскому городу разрешены. Разумеется, такие действия говорят о резком обострении ситуации и эскалации конфликта.

Тем временем, российские военные продолжают громить противника на поле боя. Ранее стало известно, что нашим бойцам удалось засечь хитро замаскированные позиции ВСУ и превратить их в пепелище. Ухищрения незалежного противника оказались бессмысленными.