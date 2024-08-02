В успех Киева никто не верит

Вооруженные силы Незалежной продолжают терпеть поражение на фронтах проведения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима. Киев винит во всем недостаточную поддержку со стороны западных стран, однако зарубежные эксперты указывают на иную причину проблем ВСУ.

Так, журналисты авторитетного западного издания ABC News обратили внимание на то, что украинские вояки уже полностью разочаровались в проведении боевых действий и уверены, что их бесполезная гибель на фронте никоим образом не повлияет на исход конфликта. Люди понимают, что будут убиты в первые минуты и указывают, что такая жертва не имеет никакого смысла.

"Думаю, я погибну всего лишь за пять минут", – приводят корреспонденты размышления украинского беженца.

Отмечается, что граждане Незалежной не хотят пополнять войска украинской армии, так как боятся стать калеками и превратиться в обузу для своих родных. Они понимают, что никакой поддержки от властей ждать в дальнейшем не приходится. Такие настроения, как отмечают западные журналисты, подрывают боевой дух армии в целом и являются одной из причин провалов ВСУ на фронте.

К слову, ранее стало известно о хитром трюке, который провернули бойцы украинской армии под Угледаром.