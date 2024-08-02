ВСУ стали применять под Угледаром новую версию дрона "Баба-яга" - боец ВС РФ

ВСУ провернули хитрый трюк под Угледаром: "Бесшумная Баба-яга"
Фото: www.unsplash.com
Противник старается совершенствоваться

На территории украинского государства продолжается непримиримое противостояние. Инициатива остается в руках наших военных, однако противник упрямится и делает все для того, чтобы достичь хотя бы каких-то успехов на фронте. Так, стало известно о хитром трюке, который вояки Вооруженных сил Незалежной провернули под Угледаром.

Информацией в беседе с журналистами поделился российский боец с позывным Студент. Военный рассказал, что украинский противник догадался модернизировать боевой дрон "Баба-яга", теперь и эти "птички" стали значительно более эффективными.

Полевой медик отметил, что раньше такие беспилотники создавали очень много шума, поэтому их было легко заметить и быстро вывести из строя. Теперь же украинцы пошли на хитрость – они снабдили "Бабу-ягу" аккумуляторами.

"Сокращается полезная нагрузка, но сама "Яга" становится почти бесшумной", – рассказал российский военный.

Студент добавил, что такие беспилотники часто дополнительно обвешаны банками из-под энергетиков, их начиняют взрывчатыми веществами и поражающими элементами.

Прозвище "Баба-яга" получили крупные сельскохозяйственные беспилотники, которые были переделаны ВСУ под боевые задачи. Они значительно больше привычных "птичек", шумные и могут двигаться только с небольшой скоростью.

К слову, ранее была описана судьба переданных украинской армии мощных американских истребителей F-16.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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