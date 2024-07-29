Politico: Запад может отказаться от помощи Украине в случае избрания Трампа

На Западе объявили условие прекращения денежной поддержки Украины
Фото: freepik.com
Украинцы могут лишиться в всего в один момент

До сих пор нет четкого прогноза, кто именно одержит победу в президентской гонке в США. Последние опросы показывают, что Камала Харрис и Дональд Трамп практически не отстают друг от друга, поэтому партнеры американцев готовятся ко всевозможным сценариям развития событий.

Сотрудники Трампа неоднократно указывали, что главная угроза США – Китай, а не Россия. И конфликт с Украиной только отнимает ресурсы налогоплательщиков, которые можно было бы вложить в подготовку к противостоянию с Пекином. Сам кандидат в президенты от республиканцев неоднократно заявлял о своем намерении положить конец конфронтации Киева и Москвы, но каким способом – не указывал.

Если план подразумевает сдачу территорий, то в таком случае перед НАТО встанет большая диллема: принять принудительное урегулирование в пользу России или поддержать Зеленского. 

"Кризис такого рода разделит и ослабит НАТО – до такой степени, что некоторые союзники могут отказаться от конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и прекратить поддержку Украины", – пишет европейское издание Politico.

Не исключено, что европейцы могут попытаться заключить сделку с администрацией Трампа, которая позволит оказывать украинцам помощь, однако нет гарантий, что им это удастся. 

Ранее в США заявили, что смерть Зеленского является одним из двух способов урегулировать конфликт. 

Источник: Politico
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