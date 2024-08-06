У Запада свои планы на Украину

Украинское государство находится в глубоком кризисе и состоянии разрухи. В первую очередь, стране требуется поддержка в плане восстановления разрушенной инфраструктуры для выправления экономических показателей. Однако западные государства не горят желанием тратить собственные деньги на то, чтобы восстанавливать Украину.



С таким заявлением выступил аналитик, ранее занимавший высокий пост операционного директора Агентства США по международному развитию Макс Приморац. Более того, эксперт объявил об ультиматуме, который фактически выставлен киевскому режиму. Он подчеркнул, что никто не хочет тратить деньги европейских и американских налогоплательщиков на украинские нужды.

Для того чтобы все-таки заручиться поддержкой Запада в восстановлении страны, киевскому режиму придется реформировать всю экономику и дать инвесторам из США полный доступ к сельскому хозяйству, технологическому и оборонному секторам государства. Только в этом случае Киев может рассчитывать на какую-то помощь.

"От Киева потребуется приватизировать или ликвидировать 3500 госпредприятий, подстегивающих коррупцию", – особо подчеркнул опытный американский аналитик.

К слову, несмотря на постоянные жалобы киевского режима на недостаточную поддержку со стороны западных государств, некоторые эксперты уверены, что реальная причина провалов армии этой страны кроется в совсем другом.