Под контролем ВСУ оказались десятки населенных пунктов Курской области

Тысячи россиян попали в лапы боевиков ВСУ: что происходит под Курском
Фото: www.unsplash.com
Ситуация накалилась до предела

Сегодня, 12 августа, российский лидер Владимир Путин проводит экстренное совещание, посвященное резкой активизации украинских боевиков, которые уже пробрались непосредственно вглубь нашей страны. Стало известно о фактическом захвате нескольких тысяч ни в чем не повинных российских граждан.

Тревожными новостями с общественностью поделился врио руководителя Курской области Алексей Смирнов. Государственный служащий заявил, что боевики взяли под контроль 28 населенных пунктов под Курском. На этих землях проживает порядка двух тысяч россиян. К сожалению, на данный момент нет никакой информации о том, что происходит с этими людьми.

"Мы не знаем о судьбе порядка двух тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем противника", – заявил руководитель российского субъекта.

Смирнов обратил особое внимание на то, что пока сложно говорить о четкой линии фронта в регионе, на который напали незалежные боевики. По этой причине возникают трудности с определением местоположения украинского противника.

Согласно последней информации, незалежным головорезам удалось проникнуть вглубь области на 12 километров. Вооруженные силы РФ делают все возможное для того, чтобы выбить врага с российских земель.

К слову, ранее стало известно о захвате российскими бойцами украинского БТР в Курской области.

Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
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