Под контролем ВСУ оказались десятки населенных пунктов Курской области

Ситуация накалилась до предела

Сегодня, 12 августа, российский лидер Владимир Путин проводит экстренное совещание, посвященное резкой активизации украинских боевиков, которые уже пробрались непосредственно вглубь нашей страны. Стало известно о фактическом захвате нескольких тысяч ни в чем не повинных российских граждан.



Тревожными новостями с общественностью поделился врио руководителя Курской области Алексей Смирнов. Государственный служащий заявил, что боевики взяли под контроль 28 населенных пунктов под Курском. На этих землях проживает порядка двух тысяч россиян. К сожалению, на данный момент нет никакой информации о том, что происходит с этими людьми.

"Мы не знаем о судьбе порядка двух тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем противника", – заявил руководитель российского субъекта.

Смирнов обратил особое внимание на то, что пока сложно говорить о четкой линии фронта в регионе, на который напали незалежные боевики. По этой причине возникают трудности с определением местоположения украинского противника.

Согласно последней информации, незалежным головорезам удалось проникнуть вглубь области на 12 километров. Вооруженные силы РФ делают все возможное для того, чтобы выбить врага с российских земель.

К слову, ранее стало известно о захвате российскими бойцами украинского БТР в Курской области.