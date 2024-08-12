Российские войска захватили украинский БТР в Курской области

Российские войска захватили украинский БТР в Курской области
Кадр видео из соцсетей

Российские подразделения продолжают операцию по зачистке Курской области от украинских солдат. В ней принимают участие бойцы "Ахмата", которым, по сообщению министра по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, удалось захватить вражеский БТР-4. 

На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить, что сперва ВСУ обстреливают российские войска по позициям в деревне Гирьи. Для техники военные приготовили ручной гранатомет, который помог в ликвидации противника.

На другом видео показано, как подразделения "Ахмата" разъезжают по населенному пункту на вражеской технике и встречают друг друга с ликованием.

Вероятнее всего, это был тот самый БТР, который помогал украинцам обеспечивать продвижение внутрь Курской области. До этого его заметили местные жители, проживающие в Беловском районе.

Ранее оперштаб принял решение вывозить жителей из этого района. Людей размещат в местах временного содержания. Эвакуация коснется 10 населенных пунктов.

Также российские войска смогли задержать в Беловском районе солдата 80-ой бригады ВСУ, который признался, что им приказали расстреливать местное население в случае сопротивления. Обстановка в Курской области, по словам местных властей, оценивается как очень напряженная.

В Киеве утверждают, что ожидают "грандиозного" ответа со стороны Москвы из-за их вторжения внутрь России. Предположительно, ВС РФ могут ударить не только по инфраструктуре, но и пунктам принятия решений.

Источник: Baza
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