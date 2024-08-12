Украина готовится к большим проблемам

Украинские чиновники на условиях анонимности сообщили западным журналистам, что атака Курской области была следствием давления Зеленского на военных. Они сопротивлялись операции, поскольку в ВСУ есть проблемы с личным составом и ресурсами, а итог нападения вряд ли принесет какие-то существенные преимущества в конфронтации.

Сейчас же, когда украинцы продолжают сопротивление российским войскам на территории России, в Киеве не ждут ничего хорошего. Неназванный чиновник в Минобороны страны говорит, что военные понимают – ВС РФ рано или поздно оттеснят их подразделения к границе, а за этим последует "грандиозный" ответ на нападение со стороны Москвы.

Источник отмечает, что на Украине ожидают российских ударов не только по инфраструктуре, но и "центрам принятия решений". Вероятно, масштаб ответа будет очень серьезным.

"И это может быть большой проблемой для нашей ПВО", – говорят в Минобороны.

Атака на Курскую область стала костью в горле не только для украинцев, но и европейцев. По данным СМИ, ряд лидеров Европы "испытывает тошноту" из-за происходящего, поскольку на территории России в операции задействована переданная ими военная техника. Например, американские боевые машины Stryker и Bradley M2, немецкие бронемашины Marde. Журналисты отмечают, что это гарантированно является пересечением красных линий, обозначенных Москвой.

Ранее в Курской области опровергли переход Суджи под контроль ВСУ.