Украинцы хотят продемонстрировать военные успехи

Украинские военные до сих пор продолжают атаку на Курскую область. Российские официальные лица утверждают, что ВС РФ удалось отстановить продвижение противника вглубь страны, сейчас они занимаются ликвидацией оставшихся подразделений. Однако у украинцев есть и своя версия происходящего.

Официально Киев отказывается давать комментарии по поводу происходящего в Курской области, хотя поддерживает контакты по этому вопросу с Вашингтоном. Источники в офисе Зеленского на условиях анонимности утверждают, что американцы их за это не критикуют.

Также, по их словам, ВСУ взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа". Объект управляет поставками газа в Словакию, Австрию, Италию и другие страны ЕС. Официального подтверждения информации российская сторона не давала.

Сейчас поставки газа через "Суджу" продолжаются в прежнем режиме. На 8 августа объем прошедшего через ГИС топлива составил 37,3 млн кубометров.

"Аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления", – указывает WP.

Украина, несмотря на транзитные сборы, может захотеть отрезать российский энергобизнес от оставшегося финансирования в Европе. Для получающих газ стран это может стать серьезным ударом, поскольку приведет к многократному увеличению стоимости топлива.

Также генерал-майор Алаудинов полагает, что еще одной целью украинцев в регионе может являться Курская АЭС. На объекте была повышена охрана и отправлены дополнительные подразделения для его защиты.