Они уже находятся в пути из Африки

Источники сообщают, что бойцов ЧВК "Вагнер" было принято вернуть в Россию из Мали. Информацию об этом подтвердил один из солдат группы в беседе с RTVI. До этого подобные новости появлялись в соцсетях.

"Поехали в Курск. С корабля на бал, как говорится. Будет жарко, но мы с огнетушителями", – заявили они.

До сих пор в Курской области продолжается противостояние с ВСУ. Украинская армия напала на регион в минувший вторник. Помимо атак со стороны вооруженных группировок, населенные пункты подвергаются ракетному обстрелу.

Местные власти утверждают, что оперативная ситуация является стабильной и контролируемой. Со среды там объявлена чрезвычайная ситуация.

Российские войска не дают противнику проникнуть вглубь российских территорий. Подразделения "Север" и органы ФСБ работают над уничтожением украинских войск в регионе.

Украинские власти утверждают, что пошли на штурм российских территорий для того, чтобы получить более выгодные переговорные позиции. Они намереваются взять под контроль несколько населенных пунктов для дальнейшего обмена на ранее потеррянные регионы в зоне СВО.

Ранее в США заявили, что не были в курсе подготовки атаки Киева на Курскую область. Тем не меенее, по словам представителя Госдепа, у украинцев есть на это полное суверенное право.

