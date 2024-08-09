Глава Суджи опроверг переход города под контроль ВСУ

Глава Суджи сделал важное заявление о переходе города под контроль ВСУ
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Ранее такие сведения распространила украинская сторона

Глава Суджи Виталий Слащев утверждает, что город до сих пор находится под российским контролем, передает ТАСС. Такое заявление он сделал на фоне сообщений украинской стороны о полном захвате населенного пункта.

"Идет эвакуация, Суджа наша. Вот весь комментарий", – отметил мэр.

Ранее в украинских пабликах появилось видео, на котором военные ВСУ стоят возле отделения "Газпрома" и заявляют, что смогли полностью установить контроль над Суджей. В российском Минобороны информацию не комментировали.

В Киеве до сих пор официально не высказывались о происходящем в Курской области. Во время последнего заседания Ставки Владимир Зеленский впервые затронул тему боев на территории России, но без прямого упоминания. Президент назвал это "оборонительными действиями на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории".

Из-за ситуации в Курской области ввели режи ЧС федерального масштаба. На этом фоне было решено уменьшить число членов персонала на строящейся Курской АЭС-2. 

Военкоры сообщают, что в ближайшее время противник может прислать в регион подкрепления, чтобы двинуться на восток и попытаться расширить свою зону контроля. 

Ранее американские СМИ сообщили, что Киев взял под контроль ГИС "Суджа".

Источник: ТАСС
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