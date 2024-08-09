Киев ведет себя все более агрессивно

Украинские боевики продолжают терроризировать мирные российские города. Сегодня ночью, 9 августа, неприятель устроил массированную атаку на Липецкую область. Боевые дроны Вооруженных сил Незалежной начали бить по этому российскому региону около 01:30, местные жители слышали взрывы до 4 утра.



Позже стало известно, что огнем охвачен военный аэродром под Липецком. По имеющейся на данный момент информации, в результате атаки на регион пострадали шесть человек. Все они находятся под пристальным вниманием медицинских специалистов.

Также известно о детонации взрывных устройств, которые, к счастью, находились на отдалении от гражданских объектов. Один из рухнувших "крылатых бойцов" неприятеля повредил объект энергоинфраструктуры. В регионе начались серьезные проблемы с подачей электричества.

Местные власти начали эвакуировать людей из ряда поселков, речь идет о Яковлевке, Копцевых Хуторах, Федоровке, Тынковке.

Красный уровень угрозы в Липецке был снят только с рассветом, около 7 утра. Украинские боевики стараются сильнее ударить по нашей стране. Липецк находится менее чем в пятистах километрах от Москвы. Очередное нападение на мирный регион вызывает серьезную обеспокоенность.

К слову, ранее стала известна цель атаки украинских головорезов на Курскую область.