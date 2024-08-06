Разговоры о прекращении конфронтации в последнее время усилились

Российские войска постепенно продвигаются в зоне СВО, пока украинским не удается достигнуть особого успеха на фронте. Все это приводит к тому, что постепенно все начинают готовится к заключительному этапу противостояния с Россией, заявил офицер СБУ в отставке Олег Стариков.

По его словам, до перехода к последней стадии конфликта нужно подождать совсем немного.

"Остался месяц, ну месяц-два месяца что-то будет", – отметил он.

Отставной военный утверждает, что сейчас ВС РФ воюют и продвигаются вперед благодаря своей тактике – все действия они осуществляют согласно правилам и военной науке. В это же время украинским войскам приходится действовать так, как получится.

Такое заявление Стариков сделал на фоне участившихся разговоров о подготовке Киева к переговорам с Москвой. В последнее время официальные лица Украины стали чаще заявлять о необходимости решить все за столом переговоров.

Подобные разговоры возникают на фоне предстоящих выборов президента США – украинцы полагают, что в случае прихода Дональда Трампа на пост, они лишатся значительной части военной помощи и будут вынуждены сдаться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью допустил, что сможет официально оставить России завоеванные территории, но при одном условии.