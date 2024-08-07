Глава крымской миссии Смирнов выступил за уголовное преследование "ждунов"

В Крыму потребовали нанести сокрушительный удар по местным "ждунам"
Фото: www.unsplash.com
Неприятный феномен стал достаточно распространенным

Крымский полуостров более 10 лет назад вернулся в родную российскую гавань, однако украинские власти отказываются признавать свершившийся факт, более того, регион регулярно попадает под атаки ВСУ. В целом обстановку в этом российском субъекте усугубляет наличие так называемых "ждунов". Представители местных властей выступили с жестким предложением по наказанию таких личностей.

Своим мнением по поводу достаточно распространенного феномена поделился руководитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Государственный служащий призвал серьезно отнестись к вопросу, закрепить соответствующий термин в законе и ввести административную, а также уголовную ответственность за подобную деятельность.

"Ждунами" в Крымской республике и других новых российских субъектах прозвали тех, кто жаждет возвращения киевской власти, надеется увидеть на освобожденных землях Вооруженные силы Незалежной, а также дискредитирует российскую армию.

Смирнов подчеркнул, что данное явление представляет серьезную опасность для России, со "ждунами" нужно бороться, предусматривая административное и уголовное преследование.

"Злостных "ждунов" нужно лишать российского гражданства, а возможно и выдворять из страны", – добавил госслужащий.

К слову, ранее российской армии удалось разгромить под Харьковом хитро замаскированные позиции противника.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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