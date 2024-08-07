Ждать осталось недолго

Конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, остается объектом пристального внимания большинства игроков международной арены. Внимательно за развитием событий следят в Турции. Известный турецкий аналитик сделал четкий прогноз по срокам обрушения киевского режима.



Своим мнением поделился член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. Опытный специалист уверен, что нынешние верховоды Незалежной сумеют продержаться максимум до конца 2025 года. Впрочем, политический крах страны может произойти значительно раньше, чем полное обрушение в военном плане.

Турецкий специалист уверен, что в итоге именно Киев и его западные кураторы потребуют скорейшей организации мирных переговоров как единственного способа завершения конфликта. Дело в том, что на сегодняшний день уже очевидно: российская армия крепко держит инициативу в своих руках, у Вооруженных сил Незалежной нет шансов в этом противостоянии, баланс сил говорит сам за себя.

Гёктюрк обратил внимание на то, что киевские власти снизили призывной возраст до 25 лет, под давлением западных кураторов он может быть уменьшен даже до 18 лет, однако это не повлияет на ход проведения спецоперации, так как Киев давно лишился своих лучших бойцов и воюет руками неопытных украинцев.

К слову, ранее была названа неожиданная причина провалов украинской армии на фронте.