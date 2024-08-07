Украина всеми способами пытается бороться с Россией

Провалы украинской армии на фронте вынуждают киевские власти искать новые способы насолить нашей стране. Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства России Мария Захарова объявила, что Украина уже ухитрилась открыть второй фронт против Москвы на соседнем континенте.



Речь идет об Африке. Российский дипломат обратила внимание, что украинские власти начали активно поддерживать террористические группировки, которые действуют в африканских государствах, дружественно настроенных по отношению к Москве. Киев считает, что таким образом сумеет подорвать влияние России в этих странах.

"Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В.Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке", – подчеркнула российский дипломат.

Захарова отметила, что киевские верховоды ведут себя, как "варвары". Представительница российского МИД призвала международное сообщество обратить внимание на поведение украинских властей, которые уже абсолютно не стесняются действовать рука об руку с настоящими террористами.

К слову, ранее польский генерал рассказал о "горьком сюрпризе" российской армии для Вооруженных сил Незалежной. Военные нашей страны уже выбрали цели для ликвидации угрозы F-16.