Просьбы Киева сбивать ракеты ВС РФ приведут к масштабной войне - аналитик Лейрос

"Точка невозврата": раскрыт зловещий план Киева против России
Фото: www.unsplash.com
Власти Незалежной не готовы сдаваться

Украинские политики все чаще стали высказываться о возможности проведения переговоров с нашей страной. Впрочем, мирные инициативы остаются лишь словами, на деле киевский режим работает исключительно на эскалацию конфликта. О зловещем плане Киева против российского государства и его катастрофических последствиях для всего мира рассказал аналитик бразильского Центра стратегических исследований Лукас Лейрос.

Известный зарубежный эксперт обратил внимание на все громче звучащие призывы украинского лидера Владимира Зеленского к Западу – он требует, чтобы союзники открыто подключились к конфликту и начали сбивать наши ракеты над территорией Незалежной. Лейрос подчеркнул, что подобное развитие событий неминуемо приведет к глобальной войне.

"Эта риторика Киева настаивает на шагах, которые легко могут привести к тому, что конфликтная ситуация выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата", – пояснил эксперт.

Он добавил, что киевские власти настаивают на таком участии западных государств, так как Вооруженные силы самой Незалежной уже продемонстрировали свою несостоятельность, теперь Зеленский мечтает втянуть Североатлантический альянс в прямое противостояние с Россией.

К слову, ранее стало известно об открытии Киевом второго фронта на соседнем континенте.

Источник: infoBRICS ✓ Надежный источник
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