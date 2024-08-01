Зеленский допустил передачу территорий России в ходе референдума

Зеленский объявил о готовности отдать территории России при одном условии
Владимир Зеленский. Фото: V_Zelenskiy_official
Он подчеркнул, что у него нет права принимать подобные решения в одиночку

Владимир Зеленский в новом интервью высказался о потенциальном мирном договоре с Россией, для которого Украина и ее союзники сейчас подготавливают план. Представить его планируют около ноября, когда ситуация вокруг выборов в США станет более понятной. По его словам, он не планирует включать в перечень пунктов территориальные уступки Москве без одного условия – согласия народа.

Президент допустил, что в стране могут провести референдум по передаче некоторых регионов России. 

"Лидеры официально не получили права отдавать свои территории. Украинский народ должен этого хотеть", – заявил Зеленский.

При этом он отметил, что такое решение украинского конфликта не является хорошим исходом, поскольку в этом случае российский глава Владимир Путин почувствует свою победу. Допускать этого ни Украина, ни Европа, ни США не хотят.

Тем не менее, Зеленский считает, что Россия обязательно должна присутствовать на следующем "саммите мира", организованном украинцами. Предположительно, он состоится уже в ноябре. 

"Если все хотят, чтобы Россия была за столом переговоров, то Украина не может возражать", – подытожил лидер.

Ранее в Киеве заявили, что готовятся к продолжению конфликта с Москвой и в последующем году.

Источник: Le Monde
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