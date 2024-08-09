Активная торговля Турции с Россией вызвала у США ярость - Berliner Zeitung

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Как известно, в рядах западных объединений заметен раскол по поводу ситуации на международной арене. Руководство Евросоюза и Североатлантического альянса требует сделать все для того, чтобы как можно сильнее ударить по России, однако далеко не все европейские страны и государства-участники НАТО готовы на это.
Так, в Германии объявили о ярости вашингтонской администрации из-за того, что Турция продолжает вести активную торговлю с Российской Федерацией и игнорирует призывы ужесточить экономическое давление на Москву.
"Активная торговля Турции с Россией приводит в ярость США", – указано в статье авторитетного немецкого издания Berliner Zeitung.
Отмечается, что после старта спецоперации по демилитаризации киевского режима Турция, напротив, даже увеличила торговый оборот с нашей страной. Такое поведение члена НАТО заставляет Вашингтон биться в ярости. Более того, своенравные действия Анкары могут стать причиной роста напряженности внутри всего Североатлантического альянса.
К слову, ранее стало известно, что Турция выдвинула западной коалиции требование по российским туристам.
Регион имеет важное стратегическое значение