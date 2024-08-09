Страна продолжает гнуть свою линию

Турецкие власти всегда помнят о национальных интересах страны и не готовы слепо следовать требованиям коллективного Запада. Так, Анкара заявила, что не желает мириться с давлением других стран по поводу организации туризма. Речь идет о желании западной коалиции заставить турков ввести ограничения для путешественников из нашей страны.



Как отметил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, Анкара поставила условие Брюсселю и потребовала закрыть этот вопрос. Специалист напомнил, что туристический бизнес является очень важным сектором экономики для Турции, поэтому в этой сфере страна не готова вводить жесткие ограничения.

При этом Анкара прислушивается к рекомендациям Запада в плане введения ограничений на экспорт в Российскую Федерацию некоторых товаров и услуг. В целом, ограничения, связанные с банковскими картами, и так уже уменьшили количество российских путешественников в этой стране.

"Турция держит себя в руках в плане туристов и не идет на уступки Западу в этом отношении", – подчеркнул аналитик.

К слову, ранее стало известно о подготовке в Турции мощного удара по туристам. Турецкие курорты на сегодняшний день являются одними из самых популярных в мире, но страна захотела изменить подход к куротному делу.