Cumhuriyet: США хотят открыть южный фронт против России через Армению

Американцы готовятся к новому удару

Помимо конфликта на Украине, США пытаются открыть против России новый фронт на Кавказе, однако пока без особого успеха. Такое заявление сделал обозреватель турецкой Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер. Он отметил, что сперва Грузия сорвала приезд Саакашвили, а теперь американцы хотят разыграть похожую карту в Армении.

В пример он привел недавний визит армянского премьера Арарата Мирзояна на саммит НАТО в Вашингтоне. На первый план повестки встречи США поставили необходимость в собственном представителе в Минобороны республики.

"Этим шагом США пытаются достичь двойной цели: хотят открыть Южный фронт против России и клином войти в астанинский треугольник Турция-Россия-Иран", – считает журналист.

На этом фоне американцы также заявили об отрицательном отношении к нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Поэтому единственный выход, считает Гюллер, заключается более быстром налаживании связей между Турцией и Сирией, а также реализации переговорной платформы между Турцией, Ираном, Россией и Азербайджаном, Грузией, Арменией.