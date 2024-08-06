В АТОР оценили шансы на отмену "все включено" в Турции

В Турции готовят удар по туристам: что говорят туроператоры
Фото: unsplash.com
Ждать изменений в ближайшее время не стоит

Турецкие курорты являются одними из самых популярных в мире. Такую славу им удалось заслужить благодаря своей системе "все включено", когда турист заселяется в отель и получает все доступные в нем блага, не задумываясь об их стоимости. Однако в последние годы все чаще в стране возникают вопросы о необходимости отменить подобный подход к куротному делу.

Бизнесмены Турции, которые владеют своими ресторанами, бьют тревогу. По их словам, система "все включено" вредит рынку и не дает развиваться другим сферам. Поток туристов в страну давно налажен, и на этом фоне они считают, что пора пересмотреть подход.

При этом эксперты отмечают, что вряд ли турецкие власти станут всерьез рассматривать такие жалобы. Все же, в случае изменений, это нанесет удар по турпотоку. До сих пор большинство туристов привлекает именно система "все включено".

В АТОР полагают, что россиянам не стоит опасаться нововведений в турецких отелях. Вице-президент Ассоциации Артур Мурадян отметил, что нельзя так просто поменять подход к годами строившейся туриндустрии. Сейчас большинство мест предлагают отдых именно по системе "все включено".

"Я не представляю, какие ограничения можно ввести, чтобы такой формат "все включено" законодательно как-то запретить", – отметил он.

Ранее россиянин поделился своим разочарованием от отдыха в Краснодарском крае.

Источник: Звезда
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