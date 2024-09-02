Все старания американцев оказались тщетными

Россия сумела обогнать США по объемам поставок газа в Европу, несмотря на активные усилия вашингтонской администрации по ограничению российского экспорта. На текущее положение дел в секторе мировой экономики обратил внимание западный аналитик Даниэль Ветцель.



Коварный антироссийский план американцев заключался в том, чтобы лишить нашу страну огромного рынка сбыта в Европе. Соединенные Штаты Америки хотели заменить Российскую Федерацию и пытались проталкивать свой дорогой сжиженный газ. Однако многие европейские страны плотно завязаны на российских энергоресурсах и не могут без них нормально функционировать.

Аналитик отметил, что Россия теперь занимает второе место среди поставщиков газа в европейские государства, даже несмотря на то, что поставки по новейшей российской газовой магистрали "Северный поток" были прекращены из-за диверсии на трубопроводах.

"Символизм огромен", – отметил аналитик.



Это достижение стало возможным благодаря оперативному перераспределению поставок и увеличению экспорта голубого топлива через другие маршруты. Ветцель подчеркивает, что Россия сумела сохранить значительное присутствие на европейском энергетическом рынке, несмотря на санкции и ограничения, введенные Западом.

К слову, ранее в США запаниковали из-за ЧП под Курском.