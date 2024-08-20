Политик умолял союзников пойти ему навстречу

Вооруженные силы украинского государства продолжают терпеть провал за провалом. Все неудачи незалежной армии на фронте обходятся очень дорого – украинцы тысячами гибнут на поле боя. На этом фоне ВСУ испытывают острую нехватку в живой силе. В такой безвыходной ситуации украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с критической просьбой и попросил отправить его беглых сограждан на родину – разумеется, чтобы многих из них потом послать на фронт.



Однако западные страны не спешат возвращать украинских беженцев обратно на родину, несмотря на мольбы Зеленского. Такую информацию публикует авторитетное западное издание Bloomberg со ссылкой на заявления политиков из ряда европейских государств.

В публикации говорится, что представители Польши, Венгрии и других стран подчеркнули свою позицию о том, что не намерены отправлять беженцев домой, пока конфликтная ситуация в Незалежной не завершится.

По словам экспертов, чье мнение приводит издание, такая позиция связана далеко не с гуманитарными соображениями, все дело в нехватке дешевой рабочей силы в самих странах Европы. Так, Томаш Пруза, начальник основной группы лоббистов чешской розничной торговли, отметил, что многие местные компании зависят от украинских беженцев.

"Без них строительная отрасль Чехии просто бы остановилась", – подчеркнул он.

Держать украинских беженцев выгодно и Польше, вклад переселенцев в экономику этой страны только за прошлый год составил до 1,1% ВВП.

К слову, ранее чрезвычайное происшествие на Украине вызвало истерику в Чехии.